Causerie à la Planète des Moulins: « Luzech, son isthme remarquable, ses métamorphoses au fil du temps » La Planète des Moulins Luzech, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 7 avril 2024 le Musée vous accueillera en partenariat avec l’association La Trincade pour vous présenter l’histoire des voies d’accès et des moulins à Luzech.

3 séances sont prévues 10h00, 14h00 et 16h30.

Chaque séance débutera par une causerie animée par Gilbert Brouquil et Patrice Valy et sera suivie d’une visite libre du musée.

Le montant des entrées sera reversé au bénéfice de la restauration de la Tour de Luzech

Tarif unique 5 euros.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

La Planète des Moulins 144 quai Emile Gironde

Luzech 46140 Lot Occitanie

