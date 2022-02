Causer d’amour THEATRE BRETIGNY, 12 février 2022, Brétigny-sur-Orge.

_**Yannick Jaulin**_ mise en scène Philippe Delaigue , accompagnement musical et composition Morgane Houdemont et Joachim Florent **THÉÂTRE RÉCIT** **Durée : 1H30** **Age 16+** Causer d’amour est une déclaration d’amour aux mots, aux langues, et aux histoires qui nous constituent. Pourtant, Yannick Jaulin avoue ne pas savoir parler d’amour… Avec une impudence pudique, il nous conte son échec d’amour. Sa désespérante habitude à ne pas savoir bien aimer, pas assez, pas vraiment… Il part à la recherche des sources de ce handicap qui le laisse avec deux mariages sur le flanc et fait de la scène sa thérapie de ses relations amoureuses. Cette introspection nous ramène à la campagne de son enfance, à l’amour de sa mère. Il invoque la figure de Barbe-Bleue, évoque ses mésaventures sur les sites de rencontres en ligne et réfléchit aux vertus du mariage de raison. La langue vendéenne de ce beau-parleur est le fil conducteur de son analyse sur une culture où l’amour est tabou. [https://www.youtube.com/watch?v=mifij0zxO_4&t=155s](https://www.youtube.com/watch?v=mifij0zxO_4&t=155s) Matamore du verbe, fanfaron du bon mot, Yannick Jaulin est un amoureux de la langue. (…) Et nous séduit une fois de plus avec une verve éclatante et un humour décidément infaillible. Télérama **SAM 12 FÉV** Théâtre Brétigny 18H30 Rencontre Causerie avec Yannick Jaulin **20H** **Causer d’amour** L’AFTER Après le spectacle venez déguster un repas en rose ! (sur réservation, places limitées

