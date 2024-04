« Cause, regards et conséquences », exposition de Christian Valverde Maison de la Tour Valaurie, vendredi 12 avril 2024.

« Cause, regards et conséquences », exposition de Christian Valverde Maison de la Tour Valaurie Drôme

Christian Valverde a construit son territoire pictural dans un constant rapport introspectif à l’histoire de la peinture et intimement habité par le rapport de l’homme au monde.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-06-02

Maison de la Tour 1 rue des écoles

Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@maison-de-le-tour.fr

L’événement « Cause, regards et conséquences », exposition de Christian Valverde Valaurie a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes