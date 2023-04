Balades Cultures & Nature : Cause-de-Clérans, village hors du temps Banne, 11 août 2023, Cause-de-Clérans.

Un donjon qui résiste au temps, un passé tumultueux, voici un château qui en dit long ! Mais Cause-de-Clérans ne saurait se réduire à sa forteresse ruinée… alors suivez votre guide professionnelle, Elodie ou Sandra, pour découvrir son histoire passionnante au cours d’une balade guidée à travers les bois environnants. Ecoutons ensemble les bruits de la forêt depuis le Moyen Age pour un voyage… hors du temps !

De retour au domaine INYAQAB, vous aurez le plaisir d’y rencontrer Séverine qui vous racontera ses abeilles et la noix du Périgord avant de vous présenter les différents produits locaux qu’elle crée avec soin tout au long de l’année !

Inclus : Livret Jeux et de produits locaux. Parcours facile et ombragé 4,8km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Banne Inyaqab

Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A keep that resists time, a tumultuous past, here is a castle that says a lot! But Cause-de-Clérans cannot be reduced to its ruined fortress? so follow your professional guide, Elodie or Sandra, to discover its fascinating history during a guided walk through the surrounding woods. Let’s listen together to the sounds of the forest since the Middle Ages for a journey? out of time!

Back at the INYAQAB estate, you will have the pleasure of meeting Séverine who will tell you about her bees and the Périgord walnut before presenting the various local products she creates with care throughout the year!

Included : Booklet of games and local products. Easy and shaded course 4,8km.

Our friends the dogs are allowed in leash, the stroll is not accessible to the strollers and wheelchairs.

LIMITED NUMBER OF PLACES AND ON RESERVATION

Una mazmorra que ha resistido el paso del tiempo, un pasado tumultuoso, ¡he aquí un castillo que lo dice todo! Pero Cause-de-Clérans no puede reducirse a su fortaleza en ruinas… así que siga a su guía profesional, Elodie o Sandra, para descubrir su fascinante historia durante un paseo guiado por los bosques de los alrededores. Escuchemos los sonidos del bosque desde la Edad Media para un viaje… ¡fuera del tiempo!

De vuelta a la finca INYAQAB, tendrá el placer de conocer a Séverine, que le hablará de sus abejas y del nogal del Périgord antes de presentarle los diversos productos locales que elabora con esmero a lo largo del año

Incluye: folleto de juegos y productos locales. Recorrido fácil y sombreado de 4,8 km.

Se admiten perros con correa, el paseo no es accesible para cochecitos y sillas de ruedas.

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO Y BAJO RESERVA

Ein Bergfried, der der Zeit trotzt, und eine turbulente Vergangenheit – eine Burg, die viel zu erzählen hat! Aber Cause-de-Clérans ist mehr als nur eine Festungsruine… Folgen Sie Ihrem professionellen Führer, Elodie oder Sandra, und entdecken Sie die spannende Geschichte der Burg auf einem geführten Spaziergang durch die umliegenden Wälder. Lassen Sie uns gemeinsam den Geräuschen des Waldes seit dem Mittelalter lauschen, um eine zeitlose Reise zu erleben!

Zurück auf dem INYAQAB-Gelände werden Sie Séverine treffen, die Ihnen von ihren Bienen und der Périgord-Nuss erzählt und Ihnen die verschiedenen lokalen Produkte vorstellt, die sie das ganze Jahr über mit viel Sorgfalt herstellt

Inklusive: Booklet Spiele und lokale Produkte. Leichte und schattige Strecke 4,8 km.

Unsere Hundefreunde sind an der Leine zugelassen, der Spaziergang ist nicht für Kinderwagen und Rollstühle geeignet.

BEGRENZTE ANZAHL AN PLÄTZEN UND RESERVIERUNG ERFORDERLICH

