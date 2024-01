Balades Cultures & Nature Cause-de-Clérans, village hors du temps Inyaqab Cause-de-Clérans, dimanche 14 avril 2024.

Balades Cultures & Nature Cause-de-Clérans, village hors du temps Inyaqab Cause-de-Clérans Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Un donjon qui résiste au temps, un passé tumultueux, voici un château qui en dit long ! Mais Cause-de-Clérans ne saurait se réduire à sa forteresse ruinée… alors suivez votre guide professionnelle, Elodie ou Sandra, pour découvrir son histoire passionnante au cours d’une balade guidée à travers les bois environnants. Ecoutons ensemble les bruits de la forêt depuis le Moyen Age pour un voyage… hors du temps !

De retour au domaine INYAQAB, vous aurez le plaisir d’y rencontrer Séverine qui vous racontera ses abeilles et la noix du Périgord avant de vous présenter les différents produits locaux qu’elle crée avec soin tout au long de l’année !

Inclus Livret Jeux et de produits locaux. Parcours facile et ombragé 4,8km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION

Un donjon qui résiste au temps, un passé tumultueux, voici un château qui en dit long ! Mais Cause-de-Clérans ne saurait se réduire à sa forteresse ruinée… alors suivez votre guide professionnelle, Elodie ou Sandra, pour découvrir son histoire passionnante au cours d’une balade guidée à travers les bois environnants. Ecoutons ensemble les bruits de la forêt depuis le Moyen Age pour un voyage… hors du temps !

De retour au domaine INYAQAB, vous aurez le plaisir d’y rencontrer Séverine qui vous racontera ses abeilles et la noix du Périgord avant de vous présenter les différents produits locaux qu’elle crée avec soin tout au long de l’année !

Inclus Livret Jeux et de produits locaux. Parcours facile et ombragé 4,8km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION

EUR.

Inyaqab Banne

Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine reservation.bcn24@gmail.com



L’événement Balades Cultures & Nature Cause-de-Clérans, village hors du temps Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2024-01-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides