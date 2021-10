Cause animale, luttes sociales La Recyclerie, 14 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Rencontre avec Roméo Bondon et Pierre Madelin autour de la cause animale à la REcyclerie !

Roméo Bondon, préfacier de , , sera présent à la Recyclerie le 14 octobre pour échanger avec Pierre Madelin autour de la cause animale. Venez nombreux assister à la rencontre et faire dédicacer votre exemplaire !

Cause animale, luttes sociales

Souvent réduite à un régime alimentaire ou à la lubie passagère d’une époque déboussolée, la cause animale est de plus en plus médiatisée mais aussi instrumentalisée, récupérée et dépolitisée. Dans cette anthologie, Roméo Bondon et Elias Boisjean explorent ses racines historiques pour mieux souligner le non-sens d’un engagement animaliste qui se passerait d’une remise en cause du capitalisme.

Bien avant l’invention du concept d’antispécisme, des hommes et des femmes ont conjugué à leurs convictions socialistes et libertaires une sensibilité particulière pour ces « autres exploités » que sont les animaux. Dénonciation de la corrida, de la chasse, de l’élevage ou de l’abattage industriels, défense du végétarisme… Loin d’être désuets, leurs propos témoignent de l’urgence de bâtir une société résolument écologiste et animaliste.

Roméo Bondon collabore activement à la revue Ballast pour laquelle il réalise entretiens, reportages, articles et nouvelles. Il aborde dans ses recherches les animaux dans une perspective géographique, ainsi que la formation et la diffusion de la culture socialiste.

Pierre Madelin est auteur et traducteur. Il est notamment l’auteur de Après le capitalisme et Faut-il en finir avec la civilisation ? primitivisme et effondrement ? (Ecosociété).

PASS SANITAIRE

Cet évènement est soumis au Pass sanitaire, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un test négatif de moins de 48h

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois

La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

La REcyclerie