Gala de danse de l’École des Arts Cauquillou Fumel, 1 juillet 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Les élèves présenteront leur traditionnel spectacle de fin de saison, lors de deux représentations.

Réservations à partir du 14 juin..

2023-07-01

Cauquillou Centre culturel Paul Mauvezin

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Students present their end of season show. Booking from June 12th.

Los alumnos ofrecerán su tradicional espectáculo de fin de temporada, con dos representaciones.

Reservas a partir del 14 de junio.

Die Schülerinnen und Schüler werden in zwei Aufführungen ihre traditionelle Show zum Ende der Saison präsentieren.

Reservierungen ab dem 14. Juni.

