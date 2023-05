Fetes locales, 2 juin 2023, Caupenne.

Vendredi : 15h belote et pétanque loisir au bar

20h30 repas – garbure avec assiette caupennoise, entrecôte frites, fromage salade, dessert et café (vin non compris)

Soirée bodega

Samedi : 9h concours de pêche au lac de Bloy à côté du Pinan avec lâcher de truites – inscription à partir de 8 h

12h30 repas à la bodega – assiette côte de porc au barbecue, chips, glace et café

14h pétanque loisir devant la bodega

17h Olympiade caupennoise – grands jeux dans l’arène pour les très petits et les grands – ganaderia La Mecque

19h30 Marché caupennois gourmand avec un panel de producteurs locaux

23h soirée bodega

Dimanche : 10h30 messe en musique animée par l’harmonie mugronnaise suivie de la cérémonie au monument aux morts

12h apéritif-concert

17h course de seconde pointée, ganaderia La Mecque, cuadrilla Sébastien Bidaubayle

20h30 vin d’honneur suivi d’un repas de clôture – moules-frites et dessert.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Caupenne 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday : 3pm belote and petanque at the bar

8:30 pm meal – garbure with plate caupennoise, entrecote frites, cheese salad, dessert and coffee (wine not included)

Bodega evening

Saturday: 9 am fishing contest at the lake of Bloy next to the Pinan with trout release – registration from 8 am

12:30 pm meal at the bodega – barbecue pork chop, chips, ice cream and coffee

2:00 pm leisure petanque in front of the bodega

5pm Caupennoise Olympiad – big games in the arena for the very young and the old – ganaderia La Mecque

7:30 pm Caupennois gourmet market with a panel of local producers

23h bodega evening

Sunday: 10:30 am mass with music animated by the Mugronnaise harmony followed by the ceremony at the war memorial

12pm aperitif-concert

5 pm race of second pointed, ganaderia La Mecque, cuadrilla Sébastien Bidaubayle

8:30 pm wine of honor followed by a closing meal – mussels and French fries and dessert

Viernes: 15h belote y petanca en el bar

20h30 comida – garbure con plato de caupennoise, entrecote frites, ensalada de queso, postre y café (vino no incluido)

Velada en la bodega

Sábado: 9 h Concurso de pesca en el lago Bloy, junto al Pinan, con suelta de truchas – inscripción a partir de las 8 h

12h30 comida en la bodega – chuleta de cerdo a la barbacoa, patatas fritas, helado y café

14h petanca de ocio delante de la bodega

17h Olimpiada Caupennoise – grandes juegos en la arena para pequeños y mayores – ganadería La Mecque

19:30 Mercado gastronómico de Caupennois con un panel de productores locales

23h velada bodega

Domingo: 10:30 h misa con música a cargo de la armonía Mugronnaise seguida de la ceremonia en el memorial de guerra

12h aperitivo y concierto

17h carrera de segundo punto, ganadería La Mecque, cuadrilla Sébastien Bidaubayle

20h30 recepción con vino seguida de una comida de clausura – mejillones con patatas fritas y postre

Freitag: 15 Uhr Belote und Freizeit-Pétanque in der Bar

20.30 Uhr Essen – garbure mit Caupennoise-Teller, Entrecôte mit Pommes frites, Käse, Salat, Dessert und Kaffee (Wein nicht inbegriffen)

Abend: Bodega

Samstag: 9 Uhr Angelwettbewerb am Lac de Bloy neben Pinan mit Freilassung von Forellen – Anmeldung ab 8 Uhr

12.30 Uhr Essen in der Bodega – Teller Schweinekotelett vom Grill, Chips, Eis und Kaffee

14 Uhr Freizeit-Pétanque vor der Bodega

17 Uhr Caupennoise-Olympiade – große Spiele in der Arena für die ganz Kleinen und die Großen – Ganaderia La Mecque

19.30 Uhr Caupennois Gourmet-Markt mit einer Auswahl an lokalen Produzenten

23.00 Uhr Bodega-Abend

Sonntag: 10.30 Uhr Messe mit Musik, gestaltet von der Harmonie Mugronnaise, gefolgt von der Zeremonie am Kriegsdenkmal

12 Uhr Aperitif-Konzert

17 Uhr Rennen der gepunkteten Sekunde, Ganaderia La Mecque, Cuadrilla Sébastien Bidaubayle

20:30 Uhr Ehrenwein mit anschließendem Abschlussessen – Moules-frites und Dessert

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Terres de Chalosse