ENS – À LA RECHERCHE DES SOURCES DU LAUQUET, 18 juin 2023, Caunette-sur-Lauquet.

2 km / Moyen / + 8 ans

Rendez-vous sur les emplacements le long de la D40

Excursion le long d’un ruisseau dont les eaux jaillissent de mystérieuses résurgences au fond d’un ravin forestier.

Prévoir pique-nique.

Parcours parfois accidenté. Chaussures de marche nécessaires.

Réservation obligatoire.

20 personnes max..

2023-06-18 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-18 12:30:00. .

Caunette-sur-Lauquet 11250 Aude Occitanie



2 km / Medium / + 8 years

Meet at the sites along the D40

Excursion along a stream whose waters spring from mysterious resurgences at the bottom of a forest ravine.

Bring a picnic.

The route is sometimes rough. Walking shoes necessary.

Reservation required.

20 people max.

2 km / Medio / + 8 años

Encuentro en las parcelas de la D40

Excursión a lo largo de un arroyo cuyas aguas brotan de misteriosos resurgimientos en el fondo de un barranco forestal.

Traiga un picnic.

El recorrido es a veces accidentado. Se requiere calzado para caminar.

Reserva obligatoria.

20 personas máximo.

2 km / Mittel / + 8 Jahre

Treffpunkt an den Stellplätzen entlang der D40

Exkursion entlang eines Baches, dessen Wasser aus mysteriösen Quellen am Ende einer Waldschlucht entspringt.

Picknick mitbringen.

Teilweise unebene Strecke. Wanderschuhe sind erforderlich.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 20 Personen.

