TRAIL DE L’ARGENT DOUBLE Caunes-Minervois, 31 mars 2024, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Le trail de l’Argent Double est un événement qui se déroule chaque année dans l’Aude depuis la commune de Caunes-Minervois au pied de la montagne Noire et des gorges de l’Argent-Double.

12ème édition en 2024 avec 4 formats de courses au programme :

Les parcours:

– Trail 51 kms, 2700 D+ (repas du soir offert)

– Trail 28 kms, 1600 D+ (repas du soir offert)

– Trail 16.5 kms, 900 D+

– Trail 8.5 kms, 400 D+

– Marche Nordique 16.5 kms

– Randonnée 8,5 Kms..

2024-03-31 06:30:00 fin : 2024-03-31 . .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



The Trail de l’Argent Double is an event that takes place every year in the Aude department from the commune of Caunes-Minervois at the foot of the Montagne Noire and the Argent-Double gorges.

12th edition in 2024 with 4 race formats on the program :

Courses:

– Trail 51 kms, 2700 D+ (evening meal included)

– Trail 28 kms, 1600 D+ (evening meal included)

– Trail 16.5 kms, 900 D+ (evening meal included)

– Trail 8.5 kms, 400 D+ (evening meal included)

– Nordic Walking 16.5 kms

– Hiking 8.5 kms.

El Trail de l’Argent Double es una prueba anual que se celebra en el departamento de Aude, desde Caunes-Minervois, al pie de la Montaña Negra y las gargantas del Argent-Double.

12ª edición en 2024 con 4 formatos de carrera en el programa :

Recorridos:

– Trail 51 kms, 2700 D+ (cena incluida)

– Trail 28 kms, 1600 D+ (cena incluida)

– Recorrido 16,5 km, 900 D+ (cena incluida)

– Ruta 8,5 kms, 400 D+ (cena incluida)

– Marcha nórdica 16,5 kms

– Senderismo 8,5 kms.

Der Trail de l’Argent Double ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr im Departement Aude von der Gemeinde Caunes-Minervois aus am Fuße der Montagne Noire und der Schluchten des Argent-Double stattfindet.

im Jahr 2024 findet die Veranstaltung zum 12. Mal statt und es stehen vier verschiedene Rennformate auf dem Programm:

Strecken:

– Trail 51 kms, 2700 D+ (kostenloses Abendessen)

– Trail 28 kms, 1600 D+ (kostenloses Abendessen)

– Trail 16.5 kms, 900 D+

– Trail 8.5 kms, 400 D+

– Nordic Walking 16.5 kms

– Wanderung 8,5 km.

