MARCHÉ DE NOËL Caunes-Minervois, 26 novembre 2023, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

Marché de Noël organisé par les Sapeurs Pompiers de Caunes-Minervois.

Au programme de cette journée :

– Arrivée du Père Noël en camion de Pompiers à 11h30 ,

– Animations sur le thème « Pompier » de 11h30 à 12h30,

– Jeux de kermesse , Maquillage enfants, Tombola et restauration sur place tout au long de la journée..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



Christmas market organized by the Caunes-Minervois Fire Brigade.

On the program for the day:

– Santa Claus arrives in a fire truck at 11:30 am,

– Fireman-themed entertainment from 11:30 a.m. to 12:30 p.m,

– Fairground games, children’s face painting, tombola and on-site catering throughout the day.

Mercado de Navidad organizado por el Cuerpo de Bomberos de Caunes-Minervois.

En el programa del día:

– Llegada de Papá Noel en camión de bomberos a las 11.30 h,

– Animaciones de temática bomberil de 11.30 a 12.30 h,

– Juegos de feria, pintacaras para los niños, tómbola y servicio de catering durante todo el día.

Weihnachtsmarkt, organisiert von den Feuerwehrleuten von Caunes-Minervois.

Auf dem Programm des Tages stehen:

– Ankunft des Weihnachtsmanns im Feuerwehrauto um 11:30 Uhr ,

– Animationen zum Thema « Feuerwehrmann » von 11:30 bis 12:30 Uhr,

– Kirmesspiele, Kinderschminken, Tombola und Verpflegung vor Ort während des ganzen Tages.

Mise à jour le 2023-11-07 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme