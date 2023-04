ENS – LA VIE A LA PRÉHISTOIRE, 21 juin 2023, Caunes-Minervois.

2 km / Moyen / + 7 ans

Rendez-vous en haut de la rue du Château d’eau

Partez pour un voyage dans le temps à l’époque préhistorique pour découvrir le mode de vie de nos ancêtres, la géologie et la flore passées..

2023-06-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-21 17:00:00. .

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



2 km / Medium / + 7 years

Meet at the top of the rue du Château d’eau

Take a trip back in time to prehistoric times to discover the way of life of our ancestors, the geology and the flora of the past.

2 km / Medio / + 7 años

Encuentro en la parte superior de la rue du Château d’eau

Viaje en el tiempo hasta la prehistoria para descubrir el modo de vida de nuestros antepasados y la geología y la flora del pasado.

2 km / Mittel / + 7 Jahre

Treffpunkt am oberen Ende der Rue du Château d’eau

Begeben Sie sich auf eine Zeitreise in die prähistorische Epoche und entdecken Sie die Lebensweise unserer Vorfahren sowie die Geologie und Flora der Vergangenheit.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude