Caunes-Minervois Aude Caunes-Minervois Du 9 au 19 septembre, Caunes-Minervois fête son marbre ! Un bouquet de manifestations et d’événements : symposium de sculpture, expositions, visites conférences des carrières, inauguration du “Jardin des Marbrières”… – Symposium « Sculptures en direct » tous les jours du 9 au 19 septembre devant l’écomusée. À l’écomusée : – Du 11 au 17 septembre l’Écomusée sera ouvert tous les après-midis de 14h à 18h avec entrée payante mais accès gratuit à la galerie d’exposition des œuvres des sculpteurs.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 19 son entrée sera libre.

3 expositions :

• Exposition de sculptures des artistes du symposium (vernissage le lundi 13 septembre 19h) galerie de l’écomusée (accès libre)

• Exposition Marbres de Caunes d’hier et d’aujourd’hui : Les grandes pages de l’extraction du marbre à Caunes : de la protohistoire à l’époque moderne.

• Expositions de photos : Patrimoine naturel des carrières : la faune et la flore et Patrimoine ferroviaire de Caunes. Sur les Terralbes

Les 9, 15 et 19 septembre : SAFARI Marbre.

Jeudi 16 septembre : Visite commentée des carrières “A la découverte des variétés de marbre”.

Vendredi 17 septembre 17h : Inauguration du Jardin des Marbrières …. +33 4 68 76 34 74 https://lesmarbrieresdecaunes.jimdo.com/ dernière mise à jour : 2021-08-16 par

