Fêtes de Cauneille Cauneille, 23 juin 2023, Cauneille.

Cauneille,Landes

Venez profiter des fêtes de Cauneille ! Au programme : Soirée tapas, jeux et mini Boum pour les enfants, concours de pétanque local, repas des fêtes, bal, concert, spectacle d’hypnose..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . .

Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the festivities of Cauneille! On the program: Tapas evening, games and mini-boom for children, local petanque competition, holiday meal, ball, concert, hypnosis show.

Venga a disfrutar de las fiestas de Cauneille En el programa: veladas de tapas, juegos y mini-boum para niños, competición local de petanca, comida festiva, baile, concierto, espectáculo de hipnosis.

Genießen Sie die Feste von Cauneille! Auf dem Programm stehen: Tapas-Abend, Spiele und Mini-Boum für Kinder, lokaler Boule-Wettbewerb, Festessen, Ball, Konzert, Hypnose-Show.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans