● Samedi 26 Juin :

ZYGO le Clown

Spectacle pour petits et grands

«le voyage de ZYGO»

19h30-22h00 Apéritif Musical avec le groupe Tire Lyre

Le repas du comité

A partir de 19h00: Repas à emporter ou livraison gratuite sur Cauneille par nos membres du comité des fêtes

Réservation Avant le 24 Juin

• Dimanche 27 Juin :

11h Messe animée et chantée par le groupe Vocal

