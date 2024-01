Le café des astucieux – J’aménage mon intérieur avec de la seconde main à Caumont l’Eventé Médiathèque Caumont-sur-Aure, samedi 10 février 2024.

Le café des astucieux – J’aménage mon intérieur avec de la seconde main à Caumont l’Eventé Médiathèque Caumont-sur-Aure Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 13:00:00

Le SEROC vous propose divers ateliers et visites pour vous donner des clés pour réduire vos déchets au quotidien apporter des solutions simples et accessibles pour réduire ses déchets, impulser une autre façon de consommer et un changement de comportement, et permettre les échanges et bonnes pratiques entre habitants.

Aujourd’hui, c’est un atelier « j’aménage mon intérieur avec de la seconde main » qui vous est proposé Appliquer les notions essentielles en décoration intérieure (couleur, lumière, espace…) tout en valorisant du mobilier d’occasion, c’est possible ! Le temps d’un atelier, trouvez l’inspiration en créant une planche ambiance à partir d’une photo d’un meuble que vous avez chez vous et que vous appréciez particulièrement ou d’un mobilier que vous aimeriez acquérir en seconde main.

Dès 10 ans, réservation vivement conseillée !

Médiathèque Caumont l’Eventé

Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie



L’événement Le café des astucieux – J’aménage mon intérieur avec de la seconde main à Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2024-01-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie