Le café des astucieux Atelier vaisselle mosaïque à Caumont l’Eventé Médiathèque Caumont-sur-Aure, mercredi 7 février 2024.

Le café des astucieux Atelier vaisselle mosaïque à Caumont l’Eventé Médiathèque Caumont-sur-Aure Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 14:00:00

fin : 2024-02-07 16:00:00

Le SEROC vous propose divers ateliers et visites pour vous donner des clés pour réduire vos déchets au quotidien : apporter des solutions simples et accessibles pour réduire ses déchets, impulser une autre façon de consommer et un changement de comportement, et permettre les échanges et bonnes pratiques entre habitants.

Aujourd’hui, c’est un atelier vaisselle mosaïque qui vous est proposé : Changez de regard sur la vaisselle désuète ou ébréchée ! Apprenez à recycler en toute sécurité les pots usés, bibelots, assiettes abîmées, lampes cassées… Venez réaliser un objet usuel à partir de cette matière brute avec Elle-Mosaïque, couturière de vaisselle !

Dès 16 ans, réservation vivement conseillée !

Le SEROC vous propose divers ateliers et visites pour vous donner des clés pour réduire vos déchets au quotidien : apporter des solutions simples et accessibles pour réduire ses déchets, impulser une autre façon de consommer et un changement de comportement, et permettre les échanges et bonnes pratiques entre habitants.

Aujourd’hui, c’est un atelier vaisselle mosaïque qui vous est proposé : Changez de regard sur la vaisselle désuète ou ébréchée ! Apprenez à recycler en toute sécurité les pots usés, bibelots, assiettes abîmées, lampes cassées… Venez réaliser un objet usuel à partir de cette matière brute avec Elle-Mosaïque, couturière de vaisselle !

Dès 16 ans, réservation vivement conseillée !

.

Médiathèque Caumont l’Eventé

Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie



L’événement Le café des astucieux Atelier vaisselle mosaïque à Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2024-01-21 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie