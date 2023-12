Fête de Noël à Caumont-sur-Aure Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure, 15 décembre 2023, Caumont-sur-Aure.

Caumont-sur-Aure Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 16:45:00

fin : 2023-12-15 19:30:00

La municipalité de Caumont-sur-Aure s’associe aux associations de la commune pour vous proposer une belle fête de Noël !

Au programme :

16h45 : chants des enfants

17h15 : marché de Noël avec la présence du Père Noël

18h15 : défilé aux lanternes

18h30 : spectacle « Pas de rennes pour Noël » par la compagnie Com’on dit

Boissons chaudes et gourmandises vendues par l’APE..

Caumont l’Eventé Salle des Fêtes

Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie