Salon du vin et de la gastronomie de Caumont-l’Eventé Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure, 3 décembre 2023, Caumont-sur-Aure.

Caumont-sur-Aure,Calvados

Venez découvrir le 24e Salon du Vin et de la Gastronomie et son marché de Noël, à Caumont-l’Éventé. Présence de producteurs de vin et de produits régionaux, ateliers, animations diverses… Repas sur réservation..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Caumont l’Eventé Place du marché, sous la halle et dans les salles des fêtes

Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie



Come and discover the 24th Salon du Vin et de la Gastronomie and its Christmas market, in Caumont-l?Éventé. Wine and regional product producers, workshops, various events… Meals on reservation.

Venga a descubrir el 24º Salon du Vin et de la Gastronomie y su mercado navideño, en Caumont-l’Éventé. Habrá productores de vino y productos regionales, así como talleres y diversos actos. Comidas previa reserva.

Entdecken Sie den 24. Salon du Vin et de la Gastronomie und seinen Weihnachtsmarkt in Caumont-l’Éventé. Weinproduzenten und Hersteller von Regionalprodukten, Workshops, verschiedene Animationen… Mahlzeiten auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche