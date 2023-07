Apéro concert et Feu d’artifice à Caumont l’Eventé Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure, 1 juillet 2023, Caumont-sur-Aure.

Caumont-sur-Aure,Calvados

Le comité des fêtes de Caumont sur Aure vous propose un apéro concert (groupe Soulmen) en première partie de soirée et un grand feu d’artifice en deuxième partie de soirée. Venez vous amuser et danser en famille. (restauration possible sur place).

2023-07-01 19:00:00 fin : 2023-07-01 . .

Caumont l’Eventé Place de la Mairie

Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie



The Comité des fêtes de Caumont sur Aure (Caumont sur Aure Festival Committee) is offering an aperitif concert (Soulmen) in the first half of the evening, and a grand fireworks display in the second half. Come and have fun and dance with your family (catering available on site)

La comisión de fiestas de Caumont sur Aure ofrece un concierto de aperitivo (a cargo del grupo Soulmen) en la primera mitad de la velada y un gran castillo de fuegos artificiales en la segunda mitad. Venga a divertirse y a bailar toda la noche. Venga a divertirse y a bailar en familia (catering disponible in situ)

Das Festkomitee von Caumont sur Aure bietet Ihnen ein Aperitifkonzert (Gruppe Soulmen) im ersten Teil des Abends und ein großes Feuerwerk im zweiten Teil des Abends. Kommen Sie mit Ihrer Familie, um sich zu amüsieren und zu tanzen (Verpflegung vor Ort möglich)

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche