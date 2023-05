Ateliers » Arbres nos amis », 11 juin 2023, Caumont.

Dans le cadre de leur « Festival des Arbres 2023″, la Caucas’ri d’Albret invite les enfants de 3 à 7 ans à participer à l’atelier » Arbres nos amis » et à l’animation tattoo paillettes. Venez profitez d’un moment de partage et de découverte des arbres !.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 12:00:00. EUR.

Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of their « Festival of Trees 2023 », the Caucas’ri d’Albret invites children from 3 to 7 years to participate in the workshop « Trees our friends » and the glitter tattoo animation. Come and enjoy a moment of sharing and discovery of trees!

En el marco de su « Festival de los Árboles 2023 », el Caucas’ri d’Albret invita a los niños de 3 a 7 años a participar en el taller « Los árboles, nuestros amigos » y en la animación de tatuajes de purpurina. ¡Vengan a disfrutar de un momento de convivencia y descubrimiento de los árboles!

Im Rahmen ihres « Festival des Arbres 2023 » lädt die Caucas’ri d’Albret Kinder von 3 bis 7 Jahren ein, am Workshop « Bäume unsere Freunde » und an der Glitzertattoo-Animation teilzunehmen. Kommen Sie und genießen Sie einen Moment des Austauschs und der Entdeckung von Bäumen!

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de l’Entre-deux-Mers