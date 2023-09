Sortie découverte Caumont Caumont Catégories d’Évènement: Caumont

Eure Sortie découverte Caumont Caumont, 7 octobre 2023, Caumont. Sortie découverte 7 et 8 octobre Caumont Gratuit sur réservation pour inscription annuelle au club Sortie découverte souterraine ré​servée seulement aux personnes souhaitant s’inscrire au Groupe Spéléo MJC Evreux afin de valider l’aisance sous terre avant l’inscription Caumont Rue de la Cavée, Caumont, Bernay, Eure, Normandie, France métropolitaine, 27310, France Caumont 27310 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « speleo.evreux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-08T08:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:30:00+02:00 Spéléologie Détails Catégories d’Évènement: Caumont, Eure Autres Lieu Caumont Adresse Rue de la Cavée, Caumont, Bernay, Eure, Normandie, France métropolitaine, 27310, France Ville Caumont Departement Eure Age min 16 Age max 70 Lieu Ville Caumont Caumont latitude longitude 49.368181;0.908771

