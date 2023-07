Concert live Benamor Caulet-Sud Cérons, 11 juin 2023, Cérons.

Cérons,Gironde

Concert live de Benamor

Venez passer un bon moment sous l’influence de la musique britpop et de rock des années 60’s / 70’S.

Caulet-Sud La Ferme d’Illats

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Benamor live concert

Come and have a good time under the influence of 60’s / 70’S britpop and rock music

Concierto en directo de Benamor

Ven a pasar un buen rato bajo la influencia de la música britpop y rock de los años 60 / 70

Live-Konzert von Benamor

Genießen Sie eine gute Zeit unter dem Einfluss von Britpop und Rockmusik der 60er/70er Jahre

