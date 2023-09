Balade en Fichaffiches, #3 CAUE13 Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Balade en Fichaffiches, #3 CAUE13 Marseille, 6 octobre 2023, Marseille. Balade en Fichaffiches, #3 Vendredi 6 octobre, 14h30 CAUE13 Episode 3 à découvrir sur caue13.fr à partir du 6 octobre 2023 Il y a vingt ans, le CAUE13 publiait ses premières Fichaffiches, documents consacrées au patrimoine du XXe siècle dans les Bouches-du-Rhône. Ligne de chemin de fer, écoles, usines, sièges d’entreprises, silos, résidences… aucun forme n’allait échapper à cette collection de posters aussi beaux qu’instructifs. À l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2023, le CAUE13 diffuse sous forme de série vidéo cinq épisodes qui permettent de découvrir ces lieux et donnent la parole à leurs usagers. Cette semaine : le deuxième épisode, L’école de Lavéra, à Martigues. L’ensemble des épisodes réunis en un seul film sera projeté à Martigues le 14 octobre à 19h30 à l’occasion de la Fête du Tétrodon CAUE13 18, rue Neuve-Sainte-Catherine 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496110120 http://caue13.fr https://www.facebook.com/caue13.fr;https://www.instagram.com/caue_bouches_du_rhone/ [{« link »: « https://www.caue13.fr/videos-la-redecouverte-du-patrimoine-du-xxe-siecle »}, {« link »: « https://openagenda.com/art-et-histoire-martigues/events/rencontres-artistiques-au-tetrodon »}] Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu CAUE13 Adresse 18, rue Neuve-Sainte-Catherine 13007 Marseille Ville Marseille

