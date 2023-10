Balade urbaine CAUE Var (Place Raspail – Toulon) Toulon, 14 octobre 2023, Toulon.

Balade urbaine Samedi 14 octobre, 11h00 CAUE Var (Place Raspail – Toulon)

L’objectif principal de la balade urbaine est de s’interroger sur la capacité d’un centre historique dense à contribuer aux îlots de fraîcheur. En s’inscrivant dans la thématique des Journées Nationales de l’Architecture 2023 « Architecture et Transition écologique », le collectif JNA Toulon propose, au travers d’une balade urbaine dans le centre historique de Toulon, de (re)découvrir les potentiels de rafraîchissement de la ville ancienne. Cela l’occasion de faire un inventaire, sur la base d’un état des lieux des caractéristiques de plusieurs places, rues, passages traversés lors de la balade, et susceptibles de participer ou non à la lutte contre les îlots de chaleur. Nous inviterons les participants à s’interroger sur les éléments qui composent l’espace public et comment ceux-ci contribuent à améliorer le confort climatique d’une ville. L’architecture, la végétation, l’eau, la nature des sols, etc. seront au cœur des échanges durant cette balade découpée en quatre étapes. A la fin du parcours, un atelier « Cartographie de la balade » sera proposé aux participants.

Départ : place Raspail devant le CAUE (installation des ateliers)

Direction rue d’Astour > rue d’Alger > Place Camille Ledeau > rue de la Glacière > place Baboulène > passage Baboulène > Étape 1 place du Globe pour échanges / diagnostic

Direction place des Savonnières > rue de l’Équerre > Place Dr Camille Auban > Étape 2 Place de l’Équerre pour échanges / diagnostic

Direction rue Pierre Sémard / rue des Arts > rue Richard Andrieu > Étape 3 Place Puget (ancienne Porte d’Amont du mur d’enceinte au Moyen Age) pour échanges / diagnostic

Direction place Raspail > rue Paul Lendrin / cours Paul Lendrin > rue Baudin (variante rue Ferdinand Pelloutier) > rue Alézard > Étape 4 Lavoir Place Vincent Raspail pour échanges / diagnostic et fin de la balade.

Arrivée : retour devant le CAUE pour enchaîner avec un atelier « cartographie de la balade » à côté des autres ateliers organisés sur la place Raspail du côté du CAUE (adultes / enfants).

CAUE Var (Place Raspail – Toulon) 26 PLACE VINCENT RASPAIL Toulon 83081 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 22 65 75 http://www.cauevar.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.jnarchi-toulon.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Collectif JNA Toulon