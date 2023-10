Exposition « Ceci n’est pas un déchet – [re]gardez les [re]ssources » CAUE Var (Place Raspail – Toulon) Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Var Exposition « Ceci n’est pas un déchet – [re]gardez les [re]ssources » CAUE Var (Place Raspail – Toulon) Toulon, 14 octobre 2023, Toulon. Exposition « Ceci n’est pas un déchet – [re]gardez les [re]ssources » Samedi 14 octobre, 10h00, 13h30 CAUE Var (Place Raspail – Toulon) Gratuit entrée libre « Le déchet de chantier représente 70% du poids des déchets en France. À eux seuls, les chantiers du Var ont généré 3,6 millions de tonnes de déchets en 2020.» Ces chiffres n’ont pas laissé l’équipe du CAUE Var indifférente.

L’occasion pour nous de questionner l’abondance et la gestion des déchets sur le territoire et de souligner leurs valeurs d’usages, esthétiques, énergétiques… en répondant aux enjeux d’aujourd’hui. Une exposition accompagnée de médiations à destination de tous les publics. Au programme : Des conférences et tables rondes,

Des promenades architecturales et paysagères,

Des formations à destination des élus, techniciens et professionnels de l’AUE,

Des ateliers pour petits et grands,

Des visites de site, CAUE Var (Place Raspail – Toulon) 26 PLACE VINCENT RASPAIL Toulon 83081 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 22 65 75 http://www.cauevar.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

