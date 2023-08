Visite architecturale : le CAUE 76, un lieu d’expérimentation CAUE Seine-Maritime Le Petit-Quevilly, 14 octobre 2023, Le Petit-Quevilly.

Visite architecturale : le CAUE 76, un lieu d’expérimentation Samedi 14 octobre, 11h00, 14h30 CAUE Seine-Maritime Durée 1h30.

Installé dans une ancienne maison de maître du XIXe siècle, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Seine-Maritime vous ouvre ses portes.

Plusieurs fois reconvertie, cette construction a été agrandie en 2012 et mêle aujourd’hui architecture contemporaine et patrimoine ancien. Bâtiment en brique, terrasse végétalisée, jardin arboré, vous découvrirez une page de l’histoire de Petit-Quevilly et le savoir-faire des architectes et artisans ayant pris part à la restauration du site.

La visite des espaces extérieurs sera l’occasion d’aborder les questions de biodiversité, les méthodes d’écopâturage et les principes de la permaculture. Car, avec un peu de chance, le couple de moutons d’Ouessant sera encore présent dans le jardin.

Vous venez avec des enfants ? Précisez-le au moment de votre inscription : un livret d’activités leur sera remis, la visite sera proposée sous forme d’une enquête ludique.

CAUE Seine-Maritime 27 rue François Mitterrand, 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Flaubert Seine-Maritime Normandie

CAUE76