Ce Palmarès permet de valoriser les bonnes relations entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, de valoriser l’importance accordée aux usagers, dans un esprit de frugalité, de qualité architecturale, environnementale et paysagère. « Du bon sens » pour reprendre les termes de Joël BAUD-GRASSET, président de l’URCAUE AURA et d’Annick CRESSENS, présidente du CAUE de Savoie.

Vous recherchez des réalisations exemplaires en faveur de la sobriété foncière, de la naturation et de la végétalisation en ville, de l’aménagement paysager en zone rurale, de l’attractivité en centre-bourg, du patrimoine culturel, de la réhabilitation de logement collectif, de la transition énergétique ? Plongez-vous dans cette sélection réalisée par les CAUE avec les Comités départementaux de sélection, puis le jury régional du Palmarès coprésidé par Catherine CHEVILLOT, présidente de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, et Joël BAUD-GRASSET. Le jury comprenait la DRAC, la DREAL, la MIQP, l’ANDEEV, le Conseil Français des Urbanistes, le Conseil régional de l’Ordre des Architectes (CROA), la Fédération Française du Paysage, les CAUE. L’Etat (par la Préfecture de Région, la DRAC et la DREAL), les Départements, la ville de Belleville-en-Beaujolais, le CROA ont apporté leur soutien financier précieux.

La commune de Belleville-en-Beaujolais, Frédéric PRONCHERY, Maire, Président du CAUE Rhône-Métropole, 1er Vice-président de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais et Vice-président du Département du Rhône, le CAUE Rhône-Métropole de Lyon ont accueilli cet événement au Cinéma Le Singulier(s).

En chiffres

• 2ème édition

• Plus de 300 dossiers de candidatures ; 69 finalistes

• 1 vote du public ; 11 primés (1 par département), plus de 3 000 votants

• 1 Grand Prix du jury ; 7 lauréats ; 4 mentions spéciales

• 7 catégories

CAUE Rhône Métropole, Lyon 1er 6 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon

