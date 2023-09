RDV conseils gratuits avec les architectes et paysagistes du CAUE CAUE du Loiret Orléans, 13 octobre 2023, Orléans.

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecure, les conseillers en architecture et en paysage du CAUE du Loiret vous reçoivent gratuitement vendredi et samedi, sur rendez-vous !

Nos conseillers en architecture pourront vous guider sur vos projets de construction, d’extension, de rénovation… Vous pourrez également consulter nos paysagistes pour des conseils en paysage, en aménagement d’espaces extérieurs et de jardins.

Un partenariat avec l’ADIL du Loiret et d’Eure-et-Loir vous premettra également de rencontrer leurs conseillers directement au CAUE, le vendredi 13 octobre.

Le CAUE conseille, forme, informe et sensibilise les collectivités, les particuliers, les professionnels du cadre de vie et mène des actions en milieu scolaire gratuitement toute l’année. Pour découvrir toutes nos activtés et en savoir plus sur les actions du CAUE du Loiret, rendez-vous sur www.caue45.fr

CAUE du Loiret 36 quai du Châtelet 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 13 98 http://www.caue45.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

CAUE du Loiret