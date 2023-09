Exposition « Le confort thermique dans la maison » CAUE du Loiret Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Exposition « Le confort thermique dans la maison » CAUE du Loiret Orléans, 13 octobre 2023, Orléans. Exposition « Le confort thermique dans la maison » 13 et 14 octobre CAUE du Loiret Découvrez l’exposition « Le confort thermique dans la maison », pour mieux comprendre et gérer les températures du logement.

À partir de schémas pédagogiques, l’exposition fait le tour de ce qui influence la sensation de froid ou de chaud dans un logement. Hormis la température intérieure, quels sont les facteurs du confort thermique ? Quelles sont les bonnes techniques pour avoir une maison confortable en hiver comme en été ?

Exposition créée par le CAUE de la Dordogne CAUE du Loiret 36 quai du Châtelet 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 13 98 http://www.caue45.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00 Ambre Ludwizack Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu CAUE du Loiret Adresse 36 quai du Châtelet 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville CAUE du Loiret Orléans latitude longitude 47.89807;1.909542

CAUE du Loiret Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/