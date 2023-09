Cet évènement est passé Les enfants du patrimoine 2023 CAUE du Gard Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Les enfants du patrimoine 2023 CAUE du Gard Nîmes, 15 septembre 2023, Nîmes. Les enfants du patrimoine 2023 Vendredi 15 septembre, 09h00 CAUE du Gard Gratuit. Sur inscription. Des visites scolaires animées par des paysagistes et architectes du CAUE pour les Journées européennes du patrimoine. – Jeu de piste aux Jardins de la Fontaine – 10h et 14h.

Partez à la découverte des jardins de la Fontaine et de leur histoire avec une paysagiste du CAUE du Gard. Découvrez l’histoire de ce jardin depuis sa création jusqu’à son rôle actuel dans la vie des nîmois. Résoudre les énigmes vous conduira jusqu’au point culminant pour découvrir un balcon sur la ville. – Jeu de piste « Patrimoine en ville » – 9h30 et 14h.

Une balade à énigmes pour découvrir le centre-ville historique de Nîmes au travers de détails architecturaux. Une promenade à indices sur les anciennes activités des nîmois pour comprendre la construction de la ville. Niveau collège. Informations et inscription des classes en ligne sur :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T14:00:00+02:00

