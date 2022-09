Modèle innovation et label Architecture Contemporaine Remarquable (ACR) en région Hauts-de-France CAUE de l’Oise Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Modèle innovation et label Architecture Contemporaine Remarquable (ACR) en région Hauts-de-France
Vendredi 14 octobre, 18h00
CAUE de l'Oise

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi CAUE de l’Oise 4 Rue de l’Abbé du Bos, 60000 Beauvais, Oise, Hauts-de-France Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France Par Caroline Bauer, architecte DPLG, maître de conférences (École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille), chercheure au LATCH.

Créé en 2016 et succédant au label « Patrimoine du XXe siècle », le label ACR valorise les réalisations de moins de 100 ans avec un intérêt architectural singulier, innovant, manifeste de l’œuvre d’un architecte ou d’un mouvement. Dans les Hauts-de-France et suite à un inventaire des Modèles Innovation, 21 édifices témoins ont reçu ce label dont un ensemble d’immeubles beauvaisiens : la résidence « Les Terrasses » par Michel Andrault et Pierre Parat.

