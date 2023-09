Exposition Archi 20-21 CAUE de l’Isère Grenoble, 13 octobre 2023, Grenoble.

Archi 20-21 – Intervenir sur l’architecture du XXe

Cette exposition présente une sélection des 48 édifices repérés sur le site Archi 20-21, ayant fait l’objet d’interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices construits au cours du XXe siècle, grands ou petits, connus ou anonymes, urbains ou ruraux, signés par d’illustres architectes ou par de simples praticiens locaux mais tous porteurs d’une dimension particulière de la pensée et de la création du siècle dernier.

Cette nouvelle édition de l’exposition marque un point d’étape de l’observatoire sur l’évolution de l’Architecture du XXe au XXIe initié depuis 2015 par les CAUE de la région Rhône-Alpes.

Accessible en ligne, le site de l’observatoire www.archi20-21.fr analyse les pratiques d’intervention sur notre patrimoine XXe, soumis aux évolutions de nos modes de vie, des enjeux économiques, environnementaux et culturels. Il présente une sélection évolutive de cas concrets susceptibles d’aider collectivités et maîtres d’ouvrage dans leurs réflexions.

Un écho inaugural de l’exposition aura lieu la veille (salle de la Plateforme, 18H, Grenoble) par une table-ronde pointant la dualité entre la valeur patrimoniale et réhabilitation thermique avec un focus de l’Architecture du XXe à retrouver (programme ici).

CAUE de l'Isère 17 rue Hébert, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

