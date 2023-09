Atelier d’initiation aux techniques de construction en matériaux écologiques : réalisation d’enduits en terre/chaux CAUE de l’Hérault La Grande-Motte Catégories d’Évènement: Hérault

La Grande-Motte Atelier d’initiation aux techniques de construction en matériaux écologiques : réalisation d’enduits en terre/chaux CAUE de l’Hérault La Grande-Motte, 28 octobre 2023, La Grande-Motte. Atelier d’initiation aux techniques de construction en matériaux écologiques : réalisation d’enduits en terre/chaux Samedi 28 octobre, 10h00 CAUE de l’Hérault Gratuit. Sur inscription. Nombre de place limité à 12. En accompagnement de la présentation de l’exposition « Le Tour des matériaux d’une maison écologique », réalisée par la coopérative « Anatomies d’architecture », le CAUE propose 4 ateliers d’initiation aux techniques de construction en matériaux écologiques.

L’atelier du samedi 28 octobre permettra de s’initier à la réalisation et à la pose d’un torchis terre/paille, sur un mur démonstrateur. CAUE de l’Hérault 19 rue Saint Louis, 34000 Montpellier La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue34.fr/agenda/le-tour-des-materiaux-dune-maison-ecologique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

