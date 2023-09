Exposition : « Le Tour des matériaux d’une maison écologique » par Anatomies d’Architecture CAUE de l’Hérault La Grande-Motte, 2 octobre 2023, La Grande-Motte.

Exposition : « Le Tour des matériaux d’une maison écologique » par Anatomies d’Architecture 2 – 31 octobre CAUE de l’Hérault Gratuit. Sur inscription.

Le CAUE de l’Hérault et la MAOM vous proposent de découvrir l’exposition « Le Tour des Matériaux d’une Maison Écologique », créée par la coopérative Anatomies d’Architecture.

Anatomies d’Architecture, coopérative fondée par deux architectes et un anthropologue, aborde l’habitat écologique à travers différents champs d’action, la construction, la recherche et la transmission.

L’exposition « Le Tour des matériaux d’une maison écologique », vient à la suite de leur ouvrage « Le Tour de France des maisons écologiques », Ed Alternatives, 2020 et retrace le travail effectué sur le projet du Costil en Normandie depuis deux ans.

L’exposition fait le récit du chemin parcouru par les différents matériaux locaux employés, et ce en 5 étapes : gisement, transformation, mise en œuvre, confort et usage, fin de vie.

Très ludique de par son médium d’expression, la bande dessinée, l’exposition rend la transmission de l’histoire et les connaissances sur les matériaux accessibles à tous les publics !

Toute une programmation est également prévue autour de l’exposition : conférences, ateliers découvertes, visites pour les scolaires, initiation à la fabrication de briques en terre crue, ateliers périscolaires…

Exposition visible du 14 septembre au 9 novembre 2023.

CAUE de l'Hérault 19 rue Saint Louis, 34000 Montpellier La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie

2023-10-02T10:00:00+02:00 – 2023-10-02T15:30:00+02:00

2023-10-31T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T15:30:00+01:00

©Le Costil, Laurent Kronental