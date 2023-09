Exposition : « Le tour des matériaux d’une maison écologique » CAUE de l’Hérault La Grande-Motte, 2 octobre 2023, La Grande-Motte.

Exposition : « Le tour des matériaux d’une maison écologique » 2 – 31 octobre CAUE de l’Hérault Gratuit. Entrée libre. Visites accompagnées destinées aux scolaires (du CM1 à la 5e), les mardis et jeudis après-midi. Sur inscription.

Le CAUE de l’Hérault et la Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée accueillent, du 14 septembre au 9 novembre 2023, l’exposition « Le tour des matériaux d’une maison écologique » créée par la coopérative Anatomies d’Architecture.

Cette exposition retrace le chantier expérimental d’une maison traditionnelle du Pays d’Auge, en Normandie, dans une démarche écologique et environnementale exceptionnelle : 0% de béton, 0% de membranes plastiques, 100% de matériaux locaux et naturels !

La réhabilitation de la longère a été réalisée aux moyens de 8 matériaux 100% locaux : brique de terre cuite, terre crue, chanvre, pieux d’acacia, bardage en châtaignier, pin douglas, liège et chêne de réemploi…, tous produits à moins de 150 km du chantier.

L’exposition, retrace le chemin parcouru par chacun des 8 matériaux en 5 étapes clés : gisement, transformation, mise en oeuvre, confort et usage, fin de vie. La bande dessinée illustre de façon très pédagogique cette exposition, qui comporte également des vidéos illustrant le chemin des matériaux. Une exposition ultra vivante et accessible à tous.

Mise à disposition d’un livret-jeux pour permettre au jeune public de découvrir l’exposition en s’amusant.

CAUE de l'Hérault 19 rue Saint Louis, 34000 Montpellier La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T17:00:00+02:00

2023-10-31T09:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

©DR felix-illustra