Atelier technique de construction de briques en terre crue CAUE de l’Hérault La Grande-Motte, 16 septembre 2023, La Grande-Motte.

Atelier technique de construction de briques en terre crue Samedi 16 septembre, 10h00 CAUE de l’Hérault Gratuit. Sur inscription. Atelier limité à 12 personnes.

Le CAUE vous propose son premier atelier grand public, en accompagnement de l’exposition « Le Tour des matériaux d’une maison écologique » réalisée par « Anatomies d’architecture », qui sera présentée dans ses locaux du 14 septembre au 9 novembre.

En solo, en famille, entre amis, venez expérimenter et vous initier aux techniques de constructions en matériaux écologiques et biosourcés.

Ce sera l’occasion de découvrir et mettre en œuvre différentes techniques constructives, par la pratique visant à mettre en oeuvre la terre, puis le bois et les fibres végétales dans les ateliers suivants, au cours des ateliers suivants.

CAUE de l'Hérault 19 rue Saint-Louis, 34000 Montpellier La Grande-Motte 34280 Centre Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©CAUE34