CAUE 85 – C’Positif : La construction paille en Vendée CAUE de la Vendée La Roche-sur-Yon, 12 décembre 2023 08:00, La Roche-sur-Yon.

Au programme :

9h00 Accueil

9h20 : Introduction

9h30 : Présentation du 1er projet : L’extension de l’école et la création d’une salle multifonction, le Boupère

10h30 : Pause

11h00 : Présentation du 2e projet : Le lycée d’Aizenay

12h00 : Conclusion par le Collectif Paille Armoricain

12h30 : Fin de la matinée

Détails des projets présentés

1/ Extension de l’école et la création d’une salle multifonction, le Boupère

« Pour ce projet stratégique situé en cœur de bourg, les élus ont fait le choix d’un bâtiment économe en énergie et réalisé en matériaux biosourcés afin de réduire son empreinte carbone et une réponse aux enjeux environnementaux. De plus, cette salle multifonctions, placée à côté de l’église classée monument historique, a été conçue tout en respectant les enjeux patrimoniaux en concertation avec les Bâtiments de France. Parmi les autres travaux, les aménagements et les finitions de voirie prévus dans le bourg permettront d’y limiter la vitesse, et de renforcer la sécurité des déplacements des piétons et cycliste ». (Extrait article Ouest France du 25 01 2022)

Les travaux avancent (…) l’ossature avec isolation bois/paille a été assemblée, les menuiseries et la couverture posées. Viendront ensuite la pose du bardage bois et des panneaux composites, l’aménagement intérieur, quand à lui, interviendra d’ici la fin d’année. La livraison est prévue pour le printemps prochain.

En parallèle, une commission composée de parents d’élèves, institutrices, élus, agents techniques a été créée. Accompagnée d’une architecte paysagiste, ils vont imaginer la futur cours d’école en tenant compte de facteurs divers tels que le bien être des enfants, les usages, l’adaptation au changement climatique, la biodiversité…

(Extrait Gazette Boupèrienne Octobre 2023

2/ Construction du Lycée Collette Le Bret, Aizenay

Le lycée d’Aizenay, situé dans le bocage vendéen, accueille 630 élèves depuis la rentrée de septembre 2022. Il s’inscrit dans une démarche exigeante de performance environnementale visant le niveau 3 du label bâtiment biosourcé, le label E3C1 et la certification HQE Bâtiment Durable.

Grâce à son ossature bois, aux 18 000 bottes de paille locale pour son isolation et plus globalement à sa conception bioclimatique (Rue intérieure ventilée) et technique sobre (chaufferie bois/gaz et CTA DF); il représente l’un des bâtiments les plus importants en Europe utilisant ce procédé.

Le projet de construction du lycée d’Aizenay s’accompagne d’un nouveau complexe sportif composé de deux halles et situé dans la partie basse du terrain.

D’un point de vue architectural, il est privilégié des bâtiments de formes simples parallélépipède, rectangulaire.

Le bâtiment principal du lycée se développe suivant un axe Est-Ouest et les espaces récréatifs bénéficient d’une orientation sud, au sein d’espaces paysagers. A propos des différentes entités, le lycée se distingue grâce à sa grande « rue intérieure » qui permet de desservir les trois niveaux et qui comprend une multitude de lieux, comme autant de respirations, de lieux de rencontre, de travail individuel ou collectif.

Les élèves auront également la chance de se restaurer en profitant de vues largement ouvertes sur les paysages environnants. Quant aux façades, elles seront pourvues d’un bardage zinc à joint debout au Sud et à l’Ouest et d’un bardage bois à l’Est et au Nord.

Dans le jardin et la cour, de nombreuses essences seront plantées, 60 arbres, 350 arbustes, des massifs de vivaces, des prairies naturelles et des haies bocagères pour respecter au maximum ce concept de « lycée nature ». D’un grand intérêt pédagogique et écologique, la mare des Trois Moulins, déjà présente sur le site, a été valorisée. Des nichoirs, nids et gîtes ont été également installés pour les hirondelles, les martinets noirs, les chauves-souris ou les hérissons.

CAUE de la Vendée 33 rue de l'Atlantique, 85000 La Roche-sur-Yon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T09:00:00+01:00 – 2023-12-12T12:30:00+01:00

© CRR Ecritures Architecturales