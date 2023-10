Figures de quartiers CAUE de la Mayenne Laval, 13 octobre 2023, Laval.

Figures de quartiers Vendredi 13 octobre, 09h30 CAUE de la Mayenne Entrée réservée aux élèves et enseignants de l’Ecole Primaire Privée Sainte Marie de Grenoux de Laval

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et de l’opération « Levez les yeux ! », le CAUE de la Mayenne organise un atelier de sensibilisation à l’architecture et au cadre de vie bâti à destination d’un public de scolaire : l’Ecole Primaire Privée Sainte Marie de Grenoux de Laval.

Elèves et enseignants seront transportés dans le travail de recherche réalisé au cours des deux Résidences d’Architecture menées à Laval entre 2020 et 2023, par Noël Picaper (architecte) et Marion Jamault (illustratrice) :

« Fantastique atlas », un répertoire de formes architecturales, urbaines et décoratives qui composent la Place Hercé de Laval

« Château vivant ! », une exploration du Château de Laval et de son donjon comme symbole de la ville

Une histoire commune de formes et figures symboliques de ces deux espaces publics s’écrira par la réalisation d’une fresque collective réalisée au pastel, à l’aide de tampons aux formes issues de la collection de ces deux résidences.

Entre anecdotes du passé et désirs projetés, cet atelier sera l’occasion pour ces jeunes citoyens d’exprimer leurs propres visions de leur ville et des mutations à venir.

Programme de la matinée :

Présentation et visite des locaux CAUE de la Mayenne

Visionnage du court métrage « Saga Cité » produit par Vivre en Ville

Restitution des travaux des deux résidences

Mise en action : Production sur fresque commune au sol à l’aide de pastels et tampons

Ces deux résidences ont été produites par la ville de Laval, en partenariat avec la Maison de l’architecture des Pays de la Loire et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Mayenne (CAUE 53).

CAUE de la Mayenne 2 rue de l'Ermitage, 53000 Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T11:45:00+02:00

© Marion Jamault & Noël Picaper