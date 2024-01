Terre Terrain Territoire CAUE de la Gironde Bordeaux, jeudi 8 février 2024.

Terre Terrain Territoire « Terre Terrain Territoire » renouvelle le regard sur nos rapports avec le sol de la ville. Visite et conférence. Jeudi 8 février, 18h00 CAUE de la Gironde Sur inscription, gratuit

Début : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:30:00+01:00

A l’occasion de l’exposition participez à la conférence inaugurale et visitez « Terre Terrain Territoire » qui raconte la fabrication de la ville à travers ce triptyque.

Avec :

– la Terre comme sol, écosystème vivant, matière fertile et organique.

– le Terrain comme conception financière et foncière du sol, pensé comme une surface découpée administrativement.

– le Territoire comme milieu, qui croise les caractéristiques physiques et géographiques du sol et son appropriation par l’homme.

« Terre Terrain Territoire » renouvelle le regard sur nos rapports avec le sol de la ville. Elle décortique les facteurs d’augmentation du prix des logements, souligne le besoin de préservation des terres agricoles et éclaire la demande citoyenne de plus de végétalisation dans nos villes.

La scénographie de l’exposition permet de découvrir progressivement l’analyse des rapports entre terre, terrain et territoire. Elle présente trois vidéos d’animation retraçant l’élaboration de projets concrets sur les territoires de Villeurbanne (69), Saint-Nazaire (44) et Limay (78), ainsi que des carottages qui rendent compte concrètement de la grande diversité physique des sols. Elle se termine enfin par une ouverture vers de nouvelles pistes de réflexion pour penser le sol autrement.

CAUE de la Gironde 283 rue d’Ornano 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sensibilisation@cauegironde.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 97 81 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cauegironde.com/Exposition-Terre-Terrain-Territoire/ »}]

