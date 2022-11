Paysages et Energies CAUE de la Gironde, 22 novembre 2022, Bordeaux.

Les photographies de Patrick Delance, présentées dans l'exposition, mettent en lumière la relation qui se noue entre énergie et paysage et nous invitent à imaginer et à inventer les paysages du futur.

CAUE de la Gironde 283 rue d’Ornano 33000 Bordeaux Saint-Augustin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Paysages et énergies

Les moyens de production d’énergie et leurs impacts sur le paysage se révèlent muable et dépendant des représentations paysagères de leur époque. Ils transforment les lieux où ils sont installés, parfois en douceur, parfois de manière plus durable.

De tout temps, la production d’énergie a modelé les paysages. Les moulins à eau ont façonné les cours d’eau, les moulins à vent ont modifié les collines, etc. Avec la révolution industrielle, les « fournisseurs d’énergie », que sont l’eau, le vent, la terre, le sous-sol, etc. dessinent des paysages de production, d’agriculture, d’industrie mais aussi de transport et de communication, dépassant le simple clivage ville/campagne.

• Le charbon

• Le pétrole

• Le nucléaire

• L’électrique

• Le thermique

• Le solaire

• L’éolien

Cette mise en lumière nous invite alors à imaginer les paysages du futur.



