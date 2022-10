La face cachée des énergies vertes CAUE de la Gironde, 8 novembre 2022, Bordeaux.

entrée libre

Film documentaire choc de Guillaume Pitron et Jean-Louis Pérez de 2020 sur les énergies vertes et les effets « pervers » des solutions dites propres. handicap moteur mi

CAUE de la Gironde 283 rue d’Ornano 33000 Bordeaux Saint-Augustin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un film de Jean-Louis Pérez et Guillaume Pitron (2020)

Voiture électriques, éoliennes, panneaux solaires… La transition énergétique laisse entrevoir la promesse d’un monde plus prospère et pacifique, enfin libéré du pétrole, de la pollution et des pénuries. Mais cette thèse officielle s’avère être un mythe : en nous libérant des combustibles fossiles, nous nous préparons à une nouvelle dépendance à l’égard des métaux rares.

De grave problèmes écologiques et économiques pour l’approvisionnement de ces ressources stratégiques ont déjà commené. Et si le « monde vert » qui nous attend se révélait être un nouveau cauchemar ?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T20:00:00+01:00

2022-11-08T22:30:00+01:00

