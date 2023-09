Permanence en architecture CAUE de la Charente Saint-Cybard Catégories d’Évènement: Charente

Saint-Cybard Permanence en architecture CAUE de la Charente Saint-Cybard, 14 octobre 2023, Saint-Cybard. Permanence en architecture Samedi 14 octobre, 09h30 CAUE de la Charente Gratuit. Sur inscription. Rencontrer gratuitement des architectes pour discuter de vos projets de rénovation ou de construction. CAUE de la Charente 31 boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine http://www.caue16.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@caue16.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 45 92 95 93 »}] Besoin d’informations ou de conseils pour un projet de construction, de réhabilitation ou de paysage ? Les conseils adressés aux particuliers relèvent d’une mission d’intérêt public ; ils sont réalisés dans des conditions de stricte indépendance et de totale gratuité. Face à la complexité de l’acte de construire, le CAUE est là pour répondre à vos questions ; afin d’éviter que votre projet ne se transforme en une série d’obstacles techniques ou administratifs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Charente, Saint-Cybard
Lieu CAUE de la Charente
Adresse 31 boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême
Ville Saint-Cybard
Departement Charente

