03/10/22 – Ateliers Hors les Murs « Nouvelles manières de faire » CAUE de Corse, 13 octobre 2022, Bastia.

Journées nationales de l’architecture

CAUE de Corse 10 avenue de la libération bastia Bastia 20297 Haute-Corse Corse

REUNION PUBLIQUE

Lundi 03 octobre 2022 à 17h30

Programme

Présentation du concept du projet par les partenaires

Présentation des projets par les étudiants de l’ENSA Nantes et leurs professeurs

Exposition des maquettes de tous les projets réalisés sur l’ensemble des 3 territoires

Présentation de l’ouvrage synthèse des Ateliers Hors les Murs

Point prospective « Comment pérenniser ces nouvelles manières de faire ?

Les Ateliers Hors les Murs consistent à mobiliser des équipes d’étudiants en architecture qui s’immergent une semaine sur un territoire afin d’élaborer un diagnostic et de produire des orientations de développement sur le thème de la revitalisation des centres bourgs.

Ces ateliers sont une nouvelle manière de faire, à la fois dans la transversalité et dans la transgénérationnalité.

Ils permettent dans un délai très court d’aborder des projets d’architecture qui permettront aux habitants et acteurs du territoire de préciser leurs demandes. Révéler l’existant et s’approprier le territoire d’accueil.

En mars 2022, 28 étudiants en Master en architecture de l’ENSA Nantes, ainsi que 3 étudiants de PAOLITECH ont passé une semaine en immersion dans trois territoires de « Petites Villes de Demain » : L’Ile Rousse, Portivechju et Bonifacio.

Ils ont mené une réflexion sur ces communes en établissant un diagnostic, révélant des problématiques et proposant des orientations de revitalisation et de valorisation à travers des projets architecturaux, urbains et paysagés.

De mars à Juin, les étudiants ont élaboré leurs Projets de Fin d’Etudes en y associant régulièrement les territoires en vue de nourrir des échanges fructueux.

En octobre 2022, les étudiants de l’ENSA Nantes et leurs professeurs reviennent sur le territoire de la Corse afin de présenter aux acteurs des territoires et aux habitants leurs travaux et les projets qu’ils ont imaginés, avec plans et maquettes.

Durant leur séjour, des réunions publiques seront organisées à Bastia, Bonifacio, Portivechju et L’Ile Rousse. Elles donneront lieu à des débats afin d’ouvrir le regard de chacun et de permettre ensuite aux donneurs d’ordre d’orienter leurs réflexions.



©ENSA Nantes