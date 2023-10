Exposition – C’est mon patrimoine CAUE d’Alsace Strasbourg, 13 octobre 2023, Strasbourg.

Exposition – C’est mon patrimoine Vendredi 13 octobre, 17h30 CAUE d’Alsace Entrée libre

Cet été, pendant 2 semaines, les enfants accueillis à Lupovino ont pu participer à deux stages organisés en partenariat avec le CAUE d’Alsace et les artistes Anouck Constant et Nicolas Declerck. Ces stages entrent dans le cadre de l’appel à projet « C’est mon patrimoine ».

Il est maintenant temps de montrer au grand jour leurs oeuvres ! Dessins, photos et maquettes seront exposés au CAUE d’Alsace à partir du vendredi 13 octobre.

Dans le cadre des journées de l’architecture, le centre socio-culturel Lupovino a le plaisir de convier le grand public au vernissage de cette exposition le 13 oct. à partir de 17h30.

CAUE d’Alsace 5 rue Hannong, Strasbourg Strasbourg 67003 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://www.caue-alsace.com/

2023-10-13T17:30:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

