Strasbourg Atelier scolaire CAUE d’Alsace Strasbourg, 13 octobre 2023, Strasbourg. Atelier scolaire Vendredi 13 octobre, 09h00 CAUE d’Alsace Cette activité est complète. Le CAUE d’Alsace propose, dans le cadre des Journées Nationale de l’Architecture, une matinée sous le signe de la découverte de la place du Château et de la cathédrale. Cette visite, proposée à l’ensemble des élèves de CP de l’école Erckmann Chatrian de Strasbourg, leur permettra de découvrir les bâtiments emblématiques du centre ville de Strasbourg. Cette matinée est organisée en partenariat avec le 5ème LIEU. CAUE d’Alsace 5 rue Hannong, Strasbourg Strasbourg 67003 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://www.caue-alsace.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg

Lieu
CAUE d'Alsace

Adresse
5 rue Hannong, Strasbourg

Ville
Strasbourg

Departement
Bas-Rhin

