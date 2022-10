Visite d’une exposition Tisser-Muter CAUE d’Alsace Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite d'une exposition Tisser-Muter Vendredi 14 octobre, 16h00 CAUE d'Alsace

L’activité est complète. Elle est réservée aux élèves des établissements concernés par un suivi CAUE d’Alsace. Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 03 88 15 02 30 ou à caue@caue-alsace.com

Une classe de BTS en immobilier viendra découvrir l'exposition Tisser-Muter réalisée par le CAUE d'Alsace. Cinq paravents illustrés de cartographies d'état des lieux et d'exemples expérimentaux sur de nouvelles façons d'habiter qui permettent d'éclairer à la fois le rôle et la place de chacun dans le processus inéluctable de la mutation urbaine.

La visite guidée est proposée par l’une des architecte-conseillère à l’origine de cette exposition. Elle sera complété par la projection de deux films d’animation.

