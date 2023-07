Levez les yeux : « La construction écologique, à la découverte des matériaux respectueux de l’environnement » CAUE 64 Pau, 15 septembre 2023, Pau.

Levez les yeux : « La construction écologique, à la découverte des matériaux respectueux de l’environnement » Vendredi 15 septembre, 08h00 CAUE 64 Gratuit. Entrée libre.

Pour cette rentrée 2023, près de 500 élèves, de 18 écoles du département des Pyrénées-Atlantiques, vont participer à l’atelier « La construction écologique, à la découverte des matériaux respectueux de l’environnement », qui se tiendra le vendredi 15 septembre lors de la journée dédiée aux « Enfants du Patrimoine », la veille des Journées européennes du patrimoine. Pour cela, les 9 architectes, urbanistes et paysagistes conseillers du C.A.U.E 64 se sont mobilisés pour cette journée de sensibilisation au cadre de vie et à l’environnement.

L’atelier a pour objectifs de sensibiliser les enfants à la construction écologique, d’appréhender l’éco-construction dans la rénovation des bâtiments, d’expérimenter le concept d’habiter et de construction face aux défis du changement climatique.

Une présentation permettra de comprendre les notions de confort d’été, de confort d’hiver mais aussi de confort de vie des habitants. À partir des matériauthèques, les enfants pourront découvrir de manière sensorielle les matériaux et se projeter dans la peau d’un architecte ayant pour mission la rénovation d’une ancienne ferme.

CAUE 64 4 place reine marguerite, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 46 52 67 Le conseil architecture d’urbanisme et de l’environnement des Pyrénées-Atlantiques est une association de service public créé par la loi du 3 janvier 1977.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

©CAUE64