CAUE 44 – Soirée de remise du Prix Aperçus 2023 Lundi 18 décembre, 18h30 CAUE 44 – Hall de Loire-Atlantique développement Gratuit sur inscription

Le Prix APERÇUS mis en place par le CAUE de Loire-Atlantique, vise à mettre en valeur la création et l’innovation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement en Loire-Atlantique.

Parmi des opérations récentes, de toutes natures de programmes, de toutes tailles et situées dans toutes les communes du département, le CAUE souhaite distinguer des réalisations qui témoignent de fortes qualités esthétiques, techniques, environnementales, paysagères ou urbaines.

Il souhaite saluer à la fois le travail des concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes) et l’engagement de leurs maîtres d’ouvrage publics et privés et ainsi conforter sa mission de sensibilisation de tous les publics à l’évolution de leur cadre de vie.

Le but final du Prix APERÇUS, au-delà de la reconnaissance des talents et de l’audace, et dans la fidélité aux actions de médiation menées par le CAUE depuis 38 ans dans le département, est de sensibiliser les publics à l’évolution de leur cadre de vie.

Programme

18h30

Soirée de remise du Prix APERÇUS 2023 en présence de Michel MENARD et de Karine PAVIZA

20h00

Inauguration de l’exposition et de la publication APERÇUS 2023 suivie d’un cocktail.

CAUE 44 – Hall de Loire-Atlantique développement 2 boulevard de l'Estuaire Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 20 20 44 https://www.caue44.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T18:30:00+01:00 – 2023-12-18T21:30:00+01:00

© CAUE 44