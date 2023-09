COHABITER AVEC LES ARBRES CONCEVOIR SON JARDIN AVEC L’ARBRE CAUE 44 – Hall de Loire-Atlantique développement Nantes, 16 novembre 2023, Nantes.

COHABITER AVEC LES ARBRES

CONCEVOIR SON JARDIN AVEC L’ARBRE Jeudi 16 novembre, 18h30 CAUE 44 – Hall de Loire-Atlantique développement Gratuit sur inscription

Intervenants :

François Freytet, responsable du service Arbres et canopée, direction nature & jardins, ville de Nantes & Nantes métropole

responsable du service Arbres et canopée, direction nature & jardins, ville de Nantes & Nantes métropole Jean-Eudes Bégard, ingénieur conseiller arboricole, A comme arbre,

ingénieur conseiller arboricole, A comme arbre, Emmanuel Gouy, paysagiste-arboriste, Les jardins de demain

Entrée libre sur inscription Eventbrite

Souvent présent avant nous, la lente croissance de l’arbre en fait un patrimoine commun et structure nos paysages. Son rôle est également essentiel dans la régulation du climat et donc dans le confort et l’équilibre à l’échelle d’un territoire, d’une ville, d’un jardin individuel.

Les arbres ont cependant besoin d’être respectés dans leur espace vital et d’être adaptés à leur emplacement pour remplir toutes leurs fonctions.

– Comment leur laisser une juste place dans nos jardins ?

– Quelles sont les règles à connaître ?

– Comment s’appuyer sur les nombreux services qu’ils nous rendent pour concevoir un jardin résilient et bénéfique à notre propre écosystème ?

Deux possibilités pour voir un RDV du CAUE :

Entrée libre sur inscription Eventbrite dans la limite des places disponibles

Vidéo du RDV dans les jours qui suivent sur notre chaîne YouTube

Une fois par trimestre, une thématique en lien avec l’habitat et le cadre de vie est proposée et chaque rendez-vous est l’occasion de comprendre, d’exposer, de réfléchir et de débattre grâce à l’intervention de professionnels de l’architecture et du paysage.

Dans le contexte actuel de transitions liées aux grands enjeux du changement climatique, de la raréfaction des ressources, de la multiplication des risques sanitaires environnementaux et de la perte accélérée de biodiversité, nos modes d’habiter sont re-questionnés.

Le cycle des Rendez-vous du CAUE 2023 propose d’aborder les évolutions de l’habitat autour de deux grands thèmes : La terre et le bois, déclinés chacun en deux parties : le matériau et le vivant.

CAUE 44 – Hall de Loire-Atlantique développement 2 boulevard de l’Estuaire Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 20 20 44 https://www.caue44.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue44.com/2023/09/19/cohabiter-avec-les-arbres/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rdv-du-caue-22-cohabiter-avec-les-arbres-722040501577?aff=ebdssbdestsearch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

sol jardin

© CAUE 44